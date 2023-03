Zwangsversteigerung von Herrenhaus in Xanten Hitzfeldhof kommt unter den Hammer

Xanten · Das denkmalgeschützte Herrenhaus in Wardt nahe der Xantener Nordsee wird am 11. Mai am Amtsgericht Rheinberg zwangsversteigert. Der Verkehrswert liegt bei 3.354.000 Euro. Ein Umbau zum Hotel ist möglich. Was Interessenten noch über das Anwesen wissen müssen.

16.03.2023, 18:28 Uhr

Die Gutshofanlage im neugotischen Stil besteht neben dem 330 Quadratmeter großen Wohngebäude aus vier Nebengebäuden. Foto: Armin Fischer (arfi)

Wer schon immer ein repräsentatives Herrenhaus in idyllischer Lager sein Eigen nennen wollte, sollte sich den 11. Mai dick im Kalender eintragen. Dann nämlich wird der Hitzfeldhof in Wardt nahe der Xantener Nordsee am Amtsgericht Rheinberg zwangsversteigert. Für rund 3,35 Millionen Euro können Interessenten den Zuschlag für die denkmalgeschützte Gutshofanlage erhalten. So hoch liegt der Verkehrswert laut Gutachten. Doch um das Prachtstück im neugotischen Stil wieder im Glanz erstrahlen zu lassen, sind weit größere Investitionen notwendig. Möglich ist auch der Ausbau zum Hotel.