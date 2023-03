Überblick Die Termine der verkaufsoffenen Sonntage 2023 in Xanten

Vierter verkaufsoffener Sonntag 2023 in Xanten

Termin: Sonntag, 6. Auust 2023, 13 Uhr bis 18 Uhr

Anlass: Vom 5. August 2023 bis zum 6. August 2023 findet der seit 2004 jährlich wiederkehrende Kunstmarkt Klein-Montmartre auf der Klever Straße der Innenstadt in Xanten statt. Der Markt erfreut sich jährlich einem erhöhten Besucherzustrom. Mehr als 50 Künstler präsentieren ihre Bilder, Grafiken, Fotografien, Skulpturen und Objekte. Einige Künstler erstellen vor Ort neue Arbeiten und gewähren so einen Einblick in den Entstehungsprozess. In diesem Zusammenhang sollen am Sonntag, 06. August, auch die Verkaufsstellen innerhalb der Innenstadt geöffnet werden.