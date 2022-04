Veranstaltung der Interessengemeinschaft Gewerbetreibender Xanten : Ostermarkt mit Aprilwetter-Kapriolen

Trotz des unbeständigen Wetters am Samstag war auf dem Xantener Ostermarkt einiges los. Foto: Randolf Vastmans

Xanten Whisky-Tasting, exotische Kräuter und fliegende Zelte: An 70 Ständen präsentierten sich Händler in Xanten. Sie boten ihre Waren und Kunstgegenstände feil, wobei in diesem Jahr erstmals der Kleine Markt in das Geschehen mit einbezogen war.

Im Schatten des Doms gab es nach langer enthaltsamer Zeit endlich wieder eine Ausgabe des beliebten Ostermarkts. Den Besuchern, die am Samstag aufgrund des typischen Aprilwetters eher zögernd eintrafen, merkte man an, dass sie froh waren, wieder mal ein Event besuchen zu können. Das bestätigten auch die Aussteller, die mit dem einen oder anderen Gast ins Gespräch gekommen waren.

Einer der neuen Teilnehmer war Markus Friedrichs von „Speakeasy Moonshine“ aus Straelen, der an seinem Stand Liköre anbot. „Der Name Speakeasy Moonshine“, erklärte der Aussteller, „wurde in Anlehnung an die Prohibition in den USA aus dem Jahr 1920 gewählt.“ Da die Herstellung von alkoholischen Getränken verboten gewesen sei, habe man nachts bei Mondschein den Schnaps im Wald gebrannt, den man dann in Einmachgläsern in die Städte geschmuggelt habe. Dort sei er dann in bestimmten Gaststätten illegal ausgeschenkt worden. Wo es alkoholische Getränke gab, hätte sich durch Easyspeaking (Flüstern) unter den Durstigen verbreitet.

Jason ten Klooster und seine Frau Astrid boten Whisky und Gin an. Foto: Randolf Vastmans

Info Von der IGX auf die Beine gestellt Veranstalter Die Interessengemeinschaft Gewerbetreibender Xanten (IGX) hat den Ostermarkt organisiert. Bestimmungen Der Xantener Rat hat acht verkaufsoffene Sonntage genehmigt. Mehr erlaubt das Gesetz nicht. Es verlangt auch jedes Mal einen Anlass, etwa einen Markt.

Seine Liköre werden, heute natürlich legal, zum großen Teil in der Moosbur-Brennerei in Kevelaer-Wetten hergestellt und sollen demnächst deutschlandweit vertrieben werden. Ein weiteres Tasting boten Jason ten Klooster und seine Frau Astrid aus Sonsbeck an. An ihrem Stand ging es um Gin und Whisky. Die Folgen des Aprilwetters, bei dem am Samstag von Sonne über Hagel bis zum Sturm alles dabei war, bekamen die beiden zu spüren, als ihr Verkostungszelt abhob und auf ihrem Auto landete.

Das Gleiche passierte wenig später am Stand der Kenia-Klasse des Stiftsgymnasiums Xanten, wo zwei Schülerinnen Kaffee und Kuchen anboten, um mit dem Erlös zur Finanzierung der nächsten Kenia-Reise der Klasse beizutragen. Gott sei Dank waren sofort helfende Hände zur Stelle, um das Schlimmste zu vermeiden.

Alle möglichen Kräuter, unter anderem das aus Asien stammende „Kraut der Unsterblichkeit Jiaogulan“, bot Gregor Keller aus Datteln an. Er hatte mit seinen gesunden Pflanzen bereits Auftritte in Fernsehsendungen, wie „Lecker an Bord“ sowie „Land und Lecker“. Natürlich war auch für das leibliche Wohl mit fester Nahrung ausreichend gesorgt.

Vier Frauen aus der Gegend um Grevenbroich und Dormagen waren von dem Markt begeistert. Sie hatten Xanten als Ausflugsziel gewählt, erzählt die 52-jährige Susanne „weil wir an die Südsee wollten und das war die günstigste Möglichkeit“, So seien sie schon am Plaza del Mar gewesen. Der Anlass ihres Ausflugs war der 70. Geburtstag von Irmgard. Die Vier waren ehemalige Kolleginnen. „Da wir uns sehr gut verstehen, unternehmen wir regelmäßig etwas zusammen“, erzählte Susanne, während auf der Marktbühne das Knappenquintett aus Dorsten seinen Auftritt hatte. Parallel zum Ostermarkt gab es den ersten von acht verkaufsoffenen Sonntagen in diesem Jahr. Das nächste Event findet vom 6. bis zum 8. Mai mit dem beliebten Wein- und Musikfest statt. Davor wird am 1. Mai auf dem Großen Markt noch ein Maibaum aufgestellt.

