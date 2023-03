Sieben Anzeigen an einem Tag Polizei erwischt E-Scooter-Fahrer ohne Versicherung

Mehrere E-Scooter Fahrer, die ohne ein gültiges Versicherungskennzeichen unterwegs waren, sind der Polizei am Dienstag in Moers, Wesel, Xanten, Voerde und Dinslaken aufgefallen. Wie die Polizei berichtet, mussten in zwei Fällen auch separate Anzeigen geschrieben werden, da die Fahrzeuge nicht im Besitz der Fahrzeugführer standen.