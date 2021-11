Neues Projekt für mehr Sprachkompetenz : Grundschule Sonsbeck sucht Lesementoren

Mit einer 1:1-Betreuung sollen Kinder besser lesen lernen. Foto: Grundschule

Sonsbeck Um die Lese- und Sprachkompetenz ihrer Schüler zu verbessern, will die Grundschule Sonsbeck ein Mentoren-Programm starten. Dafür sind noch Helfer notwendig.

Die Johann-Hinrich-Wichern-Schule in Sonsbeck will mit einem neuen Projekt die Lese- und Sprachkompetenz ihrer Schüler verbessern. „Wir stellen seit längerem fest, dass Mädchen und Jungen heute immer weniger lesen“, sagt Schulleiter Martin Nenno. „Das führt dazu, dass große Schwierigkeiten beim Lesen und dem Beherrschen der deutschen Sprache zutage treten.“ Daher will die Grundschule künftig mit dem Verein „Mentor – Die Leselernhelfer Niederrhein“ zusammenarbeiten und ist nun auf der Suche nach ehrenamtlichen Mentoren, die Schülerinnen und Schüler in der Grundschule beim Lesenlernen unterstützen möchten.

Das Projektprogramm sieht eine individuelle Leseförderung durch eine konsequente 1:1-Betreuung vor. Das heißt: Ein Mentor fördert ein Kind einmal in der Woche für eine Schulstunde außerhalb der Unterrichtszeit. „Der Aufwand für die Lesementorinnen und -mentoren ist überschaubar“, sagt der Vereinsvorsitzende Thomas Matzke. „Mentoren brauchen keine pädagogische Ausbildung. Wichtig ist, dass sie Kinder mögen, Freude am Lesen haben sowie Geduld und Einfühlungsvermögen mitbringen.“ Die Mentoren sollen spielerisch versuchen, bei den Kindern die Lust am Lesen zu wecken. „Denn Lesen soll Spaß machen“, betont Schulleiter Nenno. Bundesweit engagieren sich derzeit rund 13.000 Mentoren für 16.600 Kinder und Jugendliche über das Projekt.

Wer Interesse daran hat, die Kinder als Lesementor zu unterstützen, kann sich bei der Johann-Hinrich-Wichern-Gemeinschaftsgrundschule unter Tel. 02838 2746 oder per E-Mail an info@grundschule-sonsbeck.de melden oder an den Koordinator Karl-Wilhelm Neumann unter Tel. 02838 776572 oder per E-Mail an kawafloneumann@web.de wenden. Weitere Informationen zum Programm gibt’s online unter:

(beaw)