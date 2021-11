Trionale spielt in Sonsbeck : Ein seltenes Konzerterlebnis für Akustik-Fans

Die Trionale ist ein Zusammenschluss der beiden Trios Small is beautiful aus Essen und Trionova aus Duisburg. Foto: Sonkult

Sonsbeck Es gibt nur zwei Nachholkonzerte, und Sonsbeck ist dabei: Die beiden Bands Small is beautiful und Trionova wollen gemeinsam als Trionale das Kastell mit guter, handgemachter Musik rocken.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

SONSBECK (beaw) Sie sind sechs Freunde in zwei Bands und haben eine Passion: gute, handgemachte Akustik-Musik. Am Samstag, 4. Dezember, wollen sie ab 20 Uhr das Kastell rocken – ganz ohne Verstärker, aber mit hervorragendem, mehrstimmigem Gesang, Spaß am Instrument und am Entertainment. Mit dem Auftritt der Trionale verspricht Sonsbecks Kulturverein Sonkult einen „musikalischen Leckerbissen der besonderen Art“. Ein seltenes Konzert wird es auf jeden Fall. Denn von der ursprünglich für 2020 geplanten Tour werden nun nur zwei Auftritte nachgeholt: Sonsbeck ist dabei.

Entstanden ist die Trionale Ende 2013 aus einem Freundschaftskonzert der beiden Trios Small is beautiful aus Essen und Trionova aus Duisburg. Der Spaß, den die sechs Musiker sowie das Publikum dabei hatten, hat daraus mittlerweile einmal im Jahr eine kleine Tour durch das Ruhrgebiet (Mülheim, Oberhausen, Duisburg, Essen) werden lassen. Doch wegen der Corona-Pandemie fiel die für 2020 geplante Konzertreihe aus. Nun soll das Event nachgeholt werden, aber nur in Essen und in Sonsbeck.

„Die Band Small is beautiful ist uns nach ihrem Auftritt beim Sonsbeck unplugged im Februar 2018 gut bekannt“, sagt Olaf Broekmans, Vorsitzender von Sonkult, mit Vorfreude auf ein „außergewöhnliches Konzert im Kastell“. Gerade nach diesem Jahr biete der Auftritt eine schöne Gelegenheit, mal wieder mit Freunden einen entspannten, gemeinsamen Abend zu verbringen, ergänzt Broekmans. Erwarten können die Besucher hervorragenden Gesang, Freude an Musik sowie eine lustige und unterhaltsame Bühnenshow. Die Bands versprechen eine Reise durch die Pop- und Rockhits der vergangenen 40 Jahre, die aber immer so vorgetragen werden, als wären es ihre eigenen Songs. Erste Eindrücke gibt es auf Youtube unter dem Suchbegriff „Trionale“.

Für das Konzert gilt bisher die 3G-Regel. Zuschauer müssen also nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder negativ getestet sind. Wegen der steigenden Infektionszahlen will die Landesregierung aber 2G im Freizeitbereich einführen. Die Zugangsregel fürs Konzert könnte also noch angepasst werden. Sonkult hat mit der Gemeinde Sonsbeck ein Sicherheitskonzept abgestimmt, „das Zuschauern und Künstlern einen musikalischen Abend verspricht, an dem man mit bestem Gewissen teilnehmen kann“, sagen die Organisatoren.

An der Abendkasse kostet der Eintritt 20 Euro. Karten für 18 Euro im Vorverkauf gibt es in Sonsbeck im Bücherbogen, Hochstraße 44, oder bei Kinder- und Damenmode Pumuckel, Wallstraße 6, sowie online unter

(beaw)