Corona im Kreis Viersen : Inzidenzzahl steigt im Kreisgebiet jetzt auf 205 an

Die Inzidenz-Zahlen steigen und steigen - auch im Kreis Viersen. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Kreis Viersen Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Viersen steigt weiter an. Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner lag am vergangenen Freitag noch bei 185,6, Am Montagnachmittag stieg sie auf 205 an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Dem Kreisgesundheitsamt wurden seit vergangenen Samstag 173 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus bekannt. Aktuell gelten 981 Personen im Kreis Viersen als infiziert. 151 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne.