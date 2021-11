VHS in Kamp-Lintfort muss umziehen : Neue Grundschule in der Altsiedlung

Ein Blick auf das künftige Schulgebäude von der Hofseite aus. Das Haus der Vereine links soll bestehen bleiben. Foto: Josef Pogorzalek

Kamp-Lintfort Stadt reagiert auf auf unerwartet hohe Zuzugs- und Geburtenzahlen. In den heutigen Räumen der Volkshochschule an der Vinnstraße sollen ab 2023 Kinder unterrichtet werden. Die VHS zieht ins Stadtzentrum an die Kamperdickstraße.