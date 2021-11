Fußball-Kreispokal : Joker Moritz Paul köpft Budberg ins Viertelfinale

Moritz Paul (links), hier in der Bezirksliga-Partie gegen die DJK Twisteden, erzielte im Pokalspiel das 1:0 für den SV Budberg. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Budberg Die SVB-Fußballer besiegten den ESV Hohenbudberg im Kreispokal-Achtelfinale mit 1:0. Am Samstag steht das Nachholspiel beim TSV Weeze an. Die Budbergern winkt eine trainingsfreie Woche.

Der eingewechselte Youngster Moritz Paul war’s, der die Fußballer des SV Budberg im Kreispokal-Achtelfinale gegen den ESV Hohenbudberg auf heimischer Anlage in der 67. Minute in die nächste Runde köpfte. Das Duell der zwei Bezirksligisten endete mit 1:0 (0:0). Zuvor hatten bereits der SV Scherpenberg, SV Sonsbeck , Fichte Lintfort, TuS Xanten, Borussia Veen, der GSV Moers sowie Viktoria Alpen das Viertelfinale erreicht. Die Auslosung findet am Sonntag, 5. Dezember, in der Halbzeitpause des A-Liga-Spiels zwischen Alpen und der SpVgg Rheurdt-Schaephuysen statt.

In Budberg sahen die rund 200 Zuschauer zunächst eine Partie auf Augenhöhe. Erst in der zweiten Halbzeit erspielte sich der SVB ein deutliches Übergewicht. Das lag an einer Systemumstellung, aber auch an den Einwechslungen. So waren es zwei Spieler, die in der 60. Minute das Feld betraten, und für die Entscheidung sorgten. Der 19-jährige Lennart Hahn flankte auf den 18-jährigen Paul, der das Leder ins ESV-Netz köpfte. „Wir hatten noch drei Alu-Treffer. Der Sieg geht schon in Ordnung“, sagte Trainer Tim Wilke, dessen Elf keine 48 Stunden später schon wieder auf dem Platz stehen wird.

Am Samstag, 16 Uhr, steht das Nachholspiel des Spitzenreiters beim Tabellenvorletzten TSV Weeze an. Den Gästen bietet sich die Möglichkeit, den Vorsprung auf Viktoria Goch auf fünf Punkte auszubauen. Bei einem „Dreier“ winkt der Mannschaft eine trainingsfreie Woche. Der SVB hat am letzten November-Wochenende spielfrei. Zur letzten Meisterschaftsbegegnung in diesem Jahr empfängt die Wilke-Elf am 4. Dezember, 17 Uhr, den 1. FC Kleve II.