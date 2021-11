Im Kreis Viersen : 173 Corona-Neuinfektionen seit dem Wochenende

Insgesamt 14.856 nachgewiesene Corona-Fälle seit Beginn der Pandemie verzeichnet der Kreis Viersen. Foto: dpa/Marijan Murat

Kreis Viersen Aktuell gelten im Kreis Viersen 981 Menschen als infiziert. Der Kreis meldet unter anderem neue Fälle an mehreren Schulen in Viersen.

Der Inzidenz-Wert im Kreis Viersen ist weiter gestiegen: von 201,0 am Sonntag auf 205,0 am Montag. Die Sieben-Tage-Inzidenz des Landes Nordrhein-Westfalen liegt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts aktuell bei 167,0. Seit Samstag sind dem Kreisgesundheitsamt 173 Neuinfektionen mit dem Coronavirus bekannt geworden. Aktuell gelten 981 Menschen im Kreis Viersen als infiziert, das sind 139 mehr als vor dem Wochenende. 151 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. In Krankenhäusern im Kreis Viersen werden derzeit 17 Covid-19-Patienten stationär behandelt – drei von ihnen auf der Intensivstation, keiner muss beatmet werden.

Neue Corona-Fälle meldete der Kreis Viersen am Montag aus mehreren Schulen und Kindertagesstätten im Kreis Viersen. Darunter im Westkreis: Albert-Schweitzer-Grundschule in Viersen (eine Neuinfektion); Gemeinschaftsgrundschule Elmpt in Niederkrüchten (eine Neuinfektion); Remigiusschule in Viersen (eine Neuinfektion); Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasium in Viersen (eine Neuinfektion); Agnes-van-Brakel-Schule in Viersen (eine Neuinfektion); Albertus-Magnus-Gymnasium in Viersen (eine Neuinfektion); Anne-Frank-Gesamtschule, Standort Rahser in Viersen (eine Neuinfektion); Anne-Frank-Gesamtschule, Standort Lindenstraße in Viersen (drei Neuinfektionen); GGS Körnerschule in Viersen (eine Neuinfektion) sowie Familienzentrum Sternenland in Brüggen (eine Neuinfektion).

So haben sich die Fallzahlen in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden seit Freitag entwickelt: In Viersen gelten aktuell 280 Menschen als infiziert (das sind 45 mehr als vor dem Wochenende), in Nettetal sind es 158 (+23), in Brüggen sind es 45 (+4), in Schwalmtal 30 (+4), in Niederkrüchten 38 (+4), in Kempen 107 (+8), in Willich 192 (+29), in Grefrath 45 (+9) und in Tönisvorst 86 (+13).

(naf)