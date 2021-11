Frauenfußball : Doppelter Trainerwechsel beim SV Budberg

Rheinberg André Birker ist nicht mehr Coach der Regionalliga-Mannschaft. Jürgen Raab übernimmt den Tabellenvorletzten wieder. Auch die Landesliga-Elf bekommt einen neuen Trainer. Manuel Bretzke folgt auf Sven Kreutgen.

Ein Sieg, teilweise hohe Niederlagen, vorletzter Tabellenplatz in der Regionalliga – die Zwischenbilanz der ersten Frauen-Mannschaft des SV Budberg mit André Birker als verantwortlicher Trainer fällt äußerst dürftig aus. Der Coach, der den Job erst vor Saisonbeginn übernommen hatte, ist schon wieder weg. Jürgen Raab, der für Birker Platz gemacht hatte und das Amt des Frauen-Obmanns übernahm, kehrt bis auf Weiteres zurück an die Seitenlinie. Und auch bei der ebenfalls schwächelnden zweiten Mannschaft, Schlusslicht der Landesliga, gibt’s einen Trainerwechsel. Manuel Bretzke übernimmt die Aufgaben von Sven Kreutgen.

Es hat nicht gepasst zwischen Birker und den Regionalliga-Fußballerinnen des SVB. Immer wieder wurde über die Ausrichtung diskutiert, die Spielweise moniert. Bereits am vergangenen Sonntag bei der Nullnummer gegen den FFC Recklinghausen hatte Raab das alleinige Sagen: „Sicherlich gab’s zwischenzeitlich größere Verletzungsprobleme. Aber das Gesamtpaket hat nicht gestimmt. Es hat sich in die falsche Richtung entwickelt.“ Der Coach, der 2018 nach Budberg kam, zog die Reißleine. Es waren auch die Grundtugenden wie Emotion und Leidenschaft, die er auf dem Rasen vermisst hatte. Und wenn die nicht vorhanden seien, sei es schwer, den Klassenerhalt zu schaffen. „Im Moment ist die Konstellation so, dass vier Mannschaften absteigen“, so Raab. Der SVB hat aus elf Begegnungen nur vier Punkte geholt und mickrige fünf Tore erzielt.