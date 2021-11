Fußball-Bezirksliga : Veen tritt mit Trainer Hauk in Xanten an

Veen tritt mit Trainer Hauk in Xanten an

Xanten Nach den unruhigen Tagen will die Borussia am Sonntag als Einheit auf dem Fürstenberg für den Klassenerhalt punkten. TuS-Coach Johannes Bothen verglich den Gegner mit einem angeschlagenen Boxer.

Es war stiller als sonst beim Dienstagtraining der Veener Borussia. So jedenfalls hat Coach Christian Hauk die Atmosphäre während der Einheit der Bezirksliga-Mannschaft wahrgenommen. Obwohl ein Teil der Mannschaft nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten will und der Trainer daher zur Winterpause bei den „Krähen“ aufhören muss, wird er am Sonntag am Fürstenberg im Spiel gegen den TuS Xanten, 14.30 Uhr, an der Seitenlinie stehen.

16 Spieler seien am Dienstag auf dem Platz gewesen, die gut mitgearbeitet hätten, sagte Christian Hauk, der nochmals betonte, bis zur Partie in Weeze am 5. Dezember weitermachen zu wollen. In den noch drei ausstehenden Begegnungen sollen „noch ein paar Punkte für den Klassenerhalt her“. Ob die Veener was Zählbares aus Xanten mitnehmen, hänge vor allem davon ab, wie hoch die Fehlerquote der Borussia-Elf sei, sagte Hauk. Bemong ergänzte: „Das Derby gegen Xanten kommt vielleicht genau richtig. Gerade jetzt können die Spieler zeigen, was sie drauf haben.“