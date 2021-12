Fußball : DJK Twisteden ist immer auf Augenhöhe

Das 19-jährige Mittelfeld-Talent Malte Iland (am Ball) ist in der Mannschaft der DJK Twisteden bereits eine feste Größe. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kevelaer Der Bezirksligist ist für jede Mannschaft ein unangenehmer Gegner und hat in der Hinrunde kein Spiel deutlich verloren. Trainer Markus Hierling setzt auf Konstanz und bleibt mit seinen Jungs auf dem Teppich.

„Besser einmal 0:5 verlieren als fünfmal 0:1“ – jeder Fußballer dürfte diesen Spruch schon einmal gehört haben. Markus Hierling hält jedoch gar nichts von dieser Weisheit. Der Trainer der DJK Twisteden ist erst in diesem Sommer zum Kevelaerer Bezirksligisten gestoßen und hat dabei sein unerschütterliches Credo mitgebracht, zu keinem Zeitpunkt ein Spiel herzuschenken.

Diese Einstellung hat der 47-Jährige seiner Mannschaft bereits erfolgreich eingeimpft: Zwar hat die DJK fünf Spiele verloren, alle jedoch nur mit einem Tor Unterschied. „Klar schlägt sich das punktemäßig nicht nieder. Aber die Mannschaft hat dadurch verstanden, dass sie mit jeder Mannschaft der Liga auf Augenhöhe sein kann“, erklärt Hierling, weshalb ein 0:5 eben doch schlechter ist als ein 0:1.

Netter Nebeneffekt der stets knappen Niederlagen: Das Torverhältnis von 27:22 entspricht eher einem Team aus der Spitzengruppe und bedeutet bei Punktgleichheit einen großen Vorteil. Denn über allem steht für die Mannschaft noch immer das Ziel Klassenerhalt. Und das haben die Schwarz-Weißen trotz einer stattlichen Hinrunde nicht aus den Augen verloren. „Wir brauchen noch vier oder fünf Siege, um auch fürs nächste Bezirksliga-Jahr planen zu können“, sagt Hierling, dessen Team in der Hinrunde fünfmal als Sieger den Platz verließ und dabei phasenweise begeisternde Leistungen zeigte.

Trainer Markus Hierling kam vor der Saison aus Pfalzdorf. Foto: Markus van Offern (mvo)

So waren weder das 3:1 gegen den starken TuS Xanten noch das deutliche 5:0 bei Borussia Veen so eingeplant – ebenso wenig wie das 3:3-Unentschieden nach 0:3-Rückstand gegen den Tabellenführer aus Broekhuysen. In die Saison gestartet war Twisteden nämlich mit einem extrem kleinen Kader, der sich im Lauf der Hinrunde noch weiter ausdünnte. In Jan van de Meer, Alexander Swaghoven und Steffen Douteil, allesamt Stammkräfte der abgelaufenen Saison, verletzten sich gleich drei Akteure längerfristig – unnötig viel geredet wurde darüber rund um den Sportplatz am Hartjesweg aber nicht.

„Genau das hat uns stark gemacht“, sagt Kapitän Chris Kleuskens, der bei der mannschaftsinternen Weihnachtsfeier betonte, dass der vielgerühmte Zusammenhalt in Twisteden eine große Rolle spielt. Und das schlägt sich auch in den Zahlen nieder: In Kieran Burlage, Yorik Thüs und Matthis Opgenhoff schossen gleich drei Spieler ihre ersten Bezirksliga-Tore, Kevin Mertens hat bereits vier Treffer erzielt – genau so viele Tore wie in den ganzen drei Jahren zuvor.

Es kann nach Markus Hierlings Geschmack also so weitergehen bei der DJK Twisteden. „Wir wollen in der Rückrunde vor allem wieder die gleiche Konstanz auf den Platz bringen.“ Denn viele Wellentäler machte seine Truppe nicht durch, auf eine Niederlage folgte häufig direkt wieder ein Sieg. Und auch das eine richtig schlechte Spiel, das 3:4 beim Uedemer SV, war schnell wieder vergessen, sodass der einzige Wermutstropfen die 0:1-Niederlage beim GSV Moers zum Jahresausklang blieb.