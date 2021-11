Tischtennis : Millinger Herren verschlafen den Start und rutschen weiter ab

Rolf Ehlert vom Landesligisten SV Millingen verlor beide Einzel und das Doppel mit Benjamin Sowinski. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg Die „Buben“ unterlagen in der Landesliga mit 7:9. Auch im vierten Spiel gab’s für den TuS 08 Rheinberg III in der Bezirksliga keine Punkte. Zwei Pleiten holte sich der TuS Borth in der Bezirksklasse ab.

Hinter den Rheinberger Mannschaften liegt ein rabenschwarzer Spieltag. Es hagelte nur Niederlagen.

Landesliga: Der TuS 08 Rheinberg II hat mit 0:9 beim noch ungeschlagenen Tabellenzweiten SC Buschhausen II verloren. Mit Edmin Karajkovic, Thomas Kiss und Moritz Reifenrath spielten drei Ersatzleute aus unteren Ligen mit. Michael Volkmann und Orhan Aydin gaben ihr Doppel im fünften Durchgang ab. Frank Waschipki gewann in seinem Einzel noch einen Satz. „Mehr war nicht drin. Es war ein gutes Training für den nächsten Gegner“, sagte Kapitän Waschipki, dessen Team nach der dritten Saison-Niederlage auf Platz vier steht.

Nur wegen der besseren Satzdifferenz liegt der SV Millingen, der sich dem direkten Konkurrenten PSV Oberhausen II mit 7:9 geschlagen geben musste, vor dem ersten Abstiegsplatz. Den Start hatten die „Buben“ völlig verschlafen. Nach der Niederlage von Henning Blankenstein kämpfte sich der SVM von einem 1:6- auf einen 7:8-Rückstand heran. Mario van Bebber und Klaus Fuchs verpassten im Schlussdoppel den Ausgleich. „Es war ein unglücklicher Abend, an dem definitiv mehr drin war“, resümierte Rolf Ehlert. Punkte: Blankenstein/Wolf, Fuchs (2), Wolf (2), Sowinski, Blankenstein.

Bezirksliga: Auch im vierten Spiel gab’s für den TuS 08 Rheinberg III keine Punkte. Der noch sieglose Tabellenvorletzte unterlag dem bisherigen Schlusslicht TTV Hamborn mit 6:9. Die Duisburger setzten sich nach dem ausgeglichenen Start (3:3) auf 7:3 ab. Die Gäste kämpften sich noch mal auf 6:7 heran, bis Reinhard Zeltsch und Niklas Flechsig ihren Gegner gratulieren mussten. „Wir sind in Bestbesetzung angetreten. So wird der Abstieg nicht zu verhindern sein“, ärgerte sich Kapitän René Viktora. Punkte: Viktora/Flechsig, Gutschek (2), Viktora (2), Bas.