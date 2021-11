Trainer des Bezirksligisten Borussia Veen muss gehen : Christian Hauk und der Abschied auf Raten

Christian Hauk kam 2017 als Trainer zur Veener Borussia. Nun endet seine Zeit bei den „Krähen“. Foto: Armin Fischer (arfi)

Alpen Die Mannschaft von Borussia Veen hat sich gegen eine weitere Zusammenarbeit mit Christian Hauk ausgesprochen. Der Vorstand handelte: Der Trainer muss gehen. In den letzten drei Begegnungen in diesem Jahr will der 46-Jährige aber dennoch an der Seitenlinie stehen.