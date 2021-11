Handball : HSG Adler Haan tritt selbstbewusst zum Heimspiel an

Trainer André Wernicke war zuletzt voll des Lobes für seine Mannschaft. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Nach dem schwachen Saisonstart ist die Mannschaft von André Wernicke inzwischen in der Regionalliga angekommen und will jetzt den dritten Sieg in Folge holen.

HSG Adler Haan – MTV Köln (Frauen). Für die meisten Regionalliga-Konkurrenten ruht an diesem Wochenende der Meisterschaftsbetrieb. Nicht so für die Haaner Handballerinnen, die am Sonntag (17.15) zum Nachholspiel in der Halle an der Adlerstraße antreten. Nach dem durchwachsenen Start kommt das André Wernicke gerade recht. „Vielleicht ist es ganz gut, dass wir im Spielrhythmus bleiben“, sagt der HSG-Trainer. Zumal seine Mannschaft nach den beiden unglücklichen Niederlagen zum Saisonauftakt jetzt den dritten Sieg in Folge einfahren kann. Ein Ziel, das durchaus realistisch ist, denn mit dem MTV Köln kommt das noch punktlose Schlusslicht der Regionalliga Nordrhein.

„Die ersten beiden Spiele taten wirklich weh, aber ich hoffe, dass die letzten Erfolge bei den Mädels einen positiven Effekt hinterlassen haben“, erklärt Wernicke. Zugleich warnt der Adler-Coach jedoch, die Gäste auf die leichte Schulter zu nehmen: „Köln ist auch eine unangenehm zu spielende Mannschaft, hatte bislang knappe Ergebnisse.“ Das gilt zumindest für die Niederlagen gegen Weiden (23:25) und Aldekerk (25:29).