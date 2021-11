Handball : Adler feiern den dritten Sieg in Folge

Josephine Weller trumpfte von der rechten Seite auf und steuerte letztlich fünf Tore zum Erfolg bei. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Die Haaner Handballerinnen klettern durch ihre Erfolgsserie auf den vierten Platz. Jetzt will sich die Mannschaft von André Wernicke in der oberen Tabellenregion festsetzen, um in Zukunft wieder mehr Höhenluft zu genießen.