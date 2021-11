3:0 beim SV Sonsbeck : MSV erreicht ohne Glanz die nächste Runde

MSV-Angreifer Aziz Bouhaddouz. Foto: imago images/Eibner/Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de

Düsseldorf Pflichtaufgabe souverän erfüllt. Der MSV Duisburg setzt sich in der 3. Runde des Niederrheinpokals bei Landesligist SV Sonsbeck verdient mit 3:0 durch und steht im Achtelfinale. 2500 Zuschauer sorgen für eine Rekordkulisse.

Der MSV Duisburg hat die nächste Runde im Niederrheinpokal erreicht. In der dritten Runde setzte sich der Drittligist beim SV Sonsbeck, Tabellenführer der Landesliga (Niederrhein, Staffel 2), mit 3:0 (1:0) durch und zieht damit ins Achtelfinale ein.

Der MSV dominierte die Partie gegen tiefstehende Gastgeber von Beginn an - nur wirklich zwingende Chancen sprangen dabei, abgesehen von einem Lattentreffer durch Aziz Bouhaddouz (26.), zunächst nicht heraus. So dauerte es bis zur 37. Minute, ehe dem Torjäger, der schon den wichtigen Treffer gegen Berlin erzielt hatte, per Flugkopfball nach Flanke von Kapiän Moritz Stoppelkamp die verdiente Führung gelang.