Fußball : Vom Pokal-Hit zur Pflichtaufgabe

Der Gocher Stürmer Jan-Luca Geurtz (links) muss in der Partie beim Wuppertaler SV passen. Er erlitt am Sonntag bei der 1:3-Niederlage im Top-Spiel der Bezirksliga bei den Sportfreunden Broekhuysen eine Knieverletzung. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Goch Der Bezirksligist Viktoria Goch muss in der dritten Runde des Niederrheinpokals an diesem Mittwoch beim Titelverteidiger Wuppertaler SV antreten. Es ist ein Spiel, das viel an Reiz verloren hat, weil auf das Heimrecht verzichtet werden musste.

Von Joachim Schwenk

Es hätte ein ganz besonderer Tag für die Spieler des Fußball-Bezirksligisten Viktoria Goch werden können – mit einer Partie, die sicherlich für viele von ihnen zu den Höhepunkten ihrer Laufbahn gezählt hätte. Jetzt fühlt sich das Ganze aber eher wie eine Pflichtaufgabe an, die man halt zu erledigen hat und dabei sogar noch damit rechnen muss, dass einem richtig übel mitgespielt werden kann. Die Mannschaft von Trainer Daniel Beine trifft in der dritten Runde des Niederrheinpokals am heutigen Mittwoch auf den Regionalligisten Wuppertaler SV, der im Wettbewerb auch der Titelverteidiger ist.

Der Haken an der Sache: Die Partie kann, wie berichtet, nicht im Gocher Hubert-Houben-Stadion ausgetragen werden. Die Viktoria sah sich in erster Linie aus finanziellen Gründen nicht in der Lage, die Auflagen zu stemmen, die ihr von den Behörden für den Fall gemacht wurde, dass in Goch gespielt werden sollte. Der Klub verzichtete daraufhin auf sein Heimrecht. Die Begegnung wird am heutigen Mittwoch um 19 Uhr im altehrwürdigen Stadion am Zoo angepfiffen, in dem schon Bundesliga-Fußball geboten wurde und das nicht nur deshalb eine besondere Sportstätte ist. Das Stadion steht seit 1983 unter Denkmalschutz. Die Aufgabe wird für die Kicker der Viktoria deshalb sicherlich nicht reizvoller.

Info Die beste Abwehr in der Regionalliga Bilanz Der Wuppertaler SV kann in der Regionalliga eine eindrucksvolle Serie vorweisen. Die Mannschaft ist seit 13 Spielen unbesiegt und verbesserte sich nach dem 5:0 gegen Alemannia Aachen am vergangenen Spieltag auf den dritten Platz. Das Team musste in 16 Partien erst eine Niederlage hinnehmen, die es beim 0:1 im Heimspiel gegen den Spitzenreiter Rot-Weiss Essen gab. Mit nur neun Gegentoren hat der WSV die beste Abwehr der Liga.

„Es ist ärgerlich, dass wir nicht die Chance haben, eine Pokalpartie gegen einen so attraktiven Gegner im eigenen Stadion auszutragen. Trotzdem wollen wir versuchen, das Beste aus der Sache zu machen“, sagt Daniel Beine. Er weiß, dass die Chancen seines Teams fast gegen Null tendieren, dem drei Klassen höher spielenden Kontrahenten, der zudem derzeit in einer ausgezeichneten Form ist, eins auszuwischen. „Doch natürlich haben wir auch die Hoffnung, dass uns eine Überraschung gelingen kann. Ansonsten könnten wir uns die Fahrt sparen“, so der Coach.

Doch in erster Linie wird es für den krassen Außenseiter darum gehen, den Schaden in Grenzen zu halten – sprich: ein akzeptables Ergebnis zu erzielen. Zumal das Selbstvertrauen des Teams schon leicht angeknackst ist, nachdem in der Meisterschaft am vergangenen Sonntag die wichtige Partie bei den Sportfreunden Broekhuysen mit 1:3 verloren wurde. Die Viktoria, vor der Saison als Titelanwärter Nummer eins gehandelt, läuft im Rennen um die Meisterschaft jetzt erst einmal der Musik hinterher. Der Tabellendritte liegt nun fünf Punkte hinter dem noch ungeschlagenen Spitzenreiter SV Budberg und drei Zähler hinter dem Zweiten Broekhuysen zurück.

„Wir haben natürlich weiter alle Chancen auf den Titel. Doch allzu viele Ausrutscher dürfen wir uns selbstverständlich nicht mehr erlauben. Jetzt müssen wir uns aber erst einmal sammeln und dann auf die nächsten Aufgaben in der Bezirksliga konzentrieren“, sagt Beine. Der Plan könnte gefährdet werden, wenn es im Stadion am Zoo eine allzu deutliche Niederlage gegen den Tabellendritten der Regionalliga geben würde, der am vergangenen Samstag bei seinem 5:0-Heimsieg gegen Alemannia Aachen beeindruckt hat.