Ausflug für Ferienkinder : KLJB Sonsbeck lädt ins Irrland ein

Sonsbeck Die Landjugend lädt Kinder zwischen sechs und elf Jahren zu einem Tagesausflug in den Freizeitpark Irrland ein.

Die Katholische Landjugendbewegung (KLJB) Sonsbeck beteiligt sich in diesem Jahr erstmals mit einem eigenen Angebot am Sonsbecker Ferienspaß . Am Freitag, 2. August, geht es mit Kindern im Alter zwischen sechs und elf Jahren in den Freizeitpark Irrland in Kevelaer-Twisteden. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Neutorplatz in Sonsbeck.