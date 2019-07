Kostenpflichtiger Inhalt: Sommer, Sonne, Security : So sorgen im Xantener Freibad auch Sicherheitskräfte für kühle Köpfe

Johannes Theunissen besetzt die Basisstation und informiert bei Streitigkeiten die Security-Mitarbeiter. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Xanten Von den hässlichen Ereignissen in Freibädern wie in Düsseldorf ist das Bad des Freizeitzentrums an der Wardter Südsee bislang verschont geblieben. Dafür sorgen Bademeister - und auch Sicherheitskräfte.