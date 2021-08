Ehrenamt in Sonsbeck : Landjugend zeigt sich kunterbunt

Sonsbeck Die KLJB Sonsbeck war am Wochenende als eine von 13 Ortsgruppen im Bistum Münster beim Projekt für Vielfalt, Demokratie und Nächstenliebe am Start.

Die Katholische Landjugend (KLJB) in Sonsbeck hat am Wochenende am Projekt KLJBunt als eine von 13 Ortsgruppen aus dem Bistum Münster teilgenommen. Dabei musste jede Gruppe verschiedene Aufgaben rund um die Themen Demokratie, Vielfalt und Nächstenliebe lösen, die per WhatsApp eintrafen. Im Vordergrund standen dabei Teamwork, die Auseinandersetzung mit jugendpolitischen Themen sowie der Einsatz für ein buntes, vielfältiges Landleben.