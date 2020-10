Bürgerpflicht in Sonsbeck : Laub sollte im Kompostsack landen

(RP) Anlieger müssen in Sonsbeck nicht nur Gehwege vor ihrer Haustür von Laub befreien, sondern auch die halbe Fahrbahn. Das regelt die Satzung der Gemeinde.

Zusammengekehrtes Laub lande am besten auf dem Kompost, da es wertvolle Nähstoffe biete und sich in natürlichen Dünger umwandeln lasse. Bürger werden gebeten, darauf zu achten, den Kompost nicht mit anderen Garten- und Küchenabfällen zu vermengen, andernfalls könnten die Blätter anfangen zu faulen.

Wer keine weitere Verwendung für das Laub findet, sollte eine ordnungsgemäße Entsorgung wählen. Laub gehöre in die Biotonne, keinesfalls in den Restmüll oder in die Papiertonne. Zudem könne Laub auch über Kompostsäcke entsorgt werden. Die sind im Rathaus am Info-Schalter gegen eine Gebühr erhältlich. Die Gemeinde bietet allen Bürgerinnen und Bürgern zusätzlich zur Entsorgung über die Bio-Tonne Termine zur Kompostsack-Sammlung an.