Laubfall wie im Herbst : Warum Bäume jetzt schon ihre Blätter verlieren

Düsseldorf Seit einigen Wochen liegen Laubhaufen auf den Straßen, die an späte Herbsttage erinnern. Eine Expertin vom Naturschutzbund erklärt, warum die Bäume ihre Blätter jetzt immer früher loswerden.

Bei brennender Hitze durchs Laub zu stapfen, erscheint merkwürdig, könnte aber zur Gewohnheit werden. Statt Ende Oktober schütteln viele Bäume ihre Blätter inzwischen bereits ab August ab. Dahinter verbirgt sich eine Überlebensstrategie der Bäume, denen die anhaltende Trockenheit der letzten Jahre mächtig zusetzt. „Der Laubabwurf setzt die Verdunstung herunter. So verbrauchen die Bäume weniger Wasser und erhöhen ihre Überlebenschancen“, erklärt Birgit Königs, Biologin und Pressesprecherin beim Naturschutzbund (NABU) in Nordrhein-Westfalen.

Der Waldzustandsbericht zeigt, dass die Baumschäden aufgrund von zunehmender Trockenheit und wärmeren Sommern zugenommen haben. Für die Expertin eine klare Auswirkung des Klimawandels, die Hitzeperioden häuften sich und träten in immer kürzeren Intervallen auf: „Es ist jetzt das vierte Jahr in Folge sehr trocken. Damit sich Pflanzen und Boden erholen könnten, müsste es mehrere Jahre am Stück feuchte Sommer geben.“ Doch danach sieht es nicht aus. Im Gegenteil: Die heißen Sommer werden Normalität. Viele typisch mitteleuropäische Baumarten, darunter Birken, Fichten, Buchen und Eichen können sich davon nicht erholen. „Das könnte zu einer Veränderung der Verbreitungsgebiete der Baumarten führen.“

Einige Baumarten könnten durch die anhaltende Trockenheit aus Mitteleuropa verschwinden

Das Szenario der Standortverlagerung skizziert die Biologin wie folgt: Die Buche würde nicht mehr am Niederrhein wachsen, sondern nur noch in bergischeren Regionen, in denen es etwas häufiger regnet. Zusätzlich könnte sie ihr Verbreitungsgebiet von Mitteleuropa nach Norden ausdehnen. Die Birke, die besonders viel Feuchtigkeit braucht, würde dauerhaft verschwinden und sich nach Norwegen, Schweden oder Finnland orientieren. In Mitteleuropa könnten wiederum neue Pflanzen aus Übersee angesiedelt werden, die der Hitze besser standhalten. Ein möglicher Kandidat ist die Douglasie.