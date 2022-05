Pilotprojekt in Sonsbeck : Zweiter Anlauf für die Biotonnen-Reinigung

Die Biotonnen werden nach der Leerung in einem speziellen Waschwagen von Innen gereinigt. Symbolfoto: arfi Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Sonsbeck Nachdem es bei dem Ersttermin im April zu Verzögerungen kam, soll die Reinigungstour im Revier 2 nun vollendet werden. Und auch ein Termin für Revier 1 steht nun fest.

In der Gemeinde Sonsbeck steht die nächste Reinigungstour der Biotonnen im Revier 2 an, nachdem bei der Erstreinigung nicht das gesamte Gebiet abgefahren werden konnte. Am Freitag, 3. Juni, sollen in den Außenbereichen von Labbeck, Hamb und Sonsbeck sowie in den Straßenzügen Schmittges Weg, Wallstrot, Rosentalweg, Marienbaumer Straße (zwischen Schmittges Weg und Schulstraße), Am Tüschenwald (nördlich von Hasepad) und Am Haselbusch all die Biotonnen gereinigt werden, die bei der Tour im April nicht berücksichtigt werden konnten.

Wie berichtet, hat es bei der erstmaligen Reinigung der Biotonnen in Sonsbeck einige Probleme gegeben. Einige Tonnen seien so stark verdreckt gewesen, dass sie von den Spezialfahrzeugen der beauftragten Firma Wisto-Service aus Oberhausen mehrfach gesäubert werden mussten. In der Summe sei es dadurch zu Verzögerungen gekommen, sodass nicht das gesamte Revier 2 abgefahren werden konnte, teilte die Gemeinde damals mit. Die Biotonnen, die am 8. April nicht gereinigt wurden, sollten zu einem späteren Zeitpunkt gesäubert werden. Dieser Termin steht nun an.

Im Vorfeld dieser Reinigung erfolgt ebenfalls am Freitag, 3. Juni, die Tonnenleerung. Die Bürger und Bürgerinnen werden gebeten, die Tonnen für das nachfolgende Reinigungsfahrzeug an der Straße stehen zu lassen. „Nur entleerte und für die Reinigung bereitstehende Biotonnen werden berücksichtigt“, erklärt die Verwaltung.

Die Reinigung der Biotonnen von Revier 1 (Sonsbeck Innenbereich) ist am 23. September geplant. Abhängig von äußeren Faktoren, beispielsweise dem Verschmutzungsgrad der Biotonnen und der Nachfrage der Dienstleistung, würden gegebenenfalls weitere Termine anberaumt werden, heißt es von Seiten der Gemeinde. Allerdings dann erst in 2023. Für die jetzige Testreinigung erfolge keine Anmeldung, sodass der Ablauf nicht umfassend planbar sei, so die Verwaltung.

Bei den in diesem Jahr anberaumten Reinigungen handelt es sich um ein Pilotprojekt der Gemeinde Sonsbeck und der Wisto-Service GmbH in Kooperation mit Schönmackers. Der Gemeinderat hatte die testweise Reinigung beschlossen, um so die Keim- und Geruchsbildung bei steigenden Temperaturen zu verringern. Die angebotene Serviceleistung umfasse eine einmalige Innenreinigung der Biotonnen, keine Außenreinigung, verdeutlicht die Verwaltung. Sollten Biotonnen besonders stark verschmutzt sein, sei es möglich, dass eine Reinigung nicht den gewünschten Effekt erziele und Rest-Verschmutzungen bestehen blieben.

Über die Müll-Alarm-App der Firma Schönmackers werden die genannten Reinigungstermine ebenfalls mitgeteilt. Bei Fragen rund um diese Reinigung steht die Gemeinde Sonsbeck unter Tel. 02838 360 zur Verfügung.

