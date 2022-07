Arlarm in Sonsbeck : Ein heißer Sonntag für die Feuerwehr

Nach dem Kellerbrand an der Hochstraße in Sonsbeck ist Haus ist vorerst nicht bewohnbar. Foto: ja/Arnulf Stoffel (ast)

Sonsbeck/Labbeck Die Sonsbecker Wehr ist am Sonntag zwei Mal alarmiert worden. In Labbeck hatte in einer Werkstatt der Akku eines E-Bikes Feuer gefangen. An der Hochstraße mitten In Sonsbeck brannte es in einem Keller eines Einfamilienhauses. Wir nennen die Einzelheiten.