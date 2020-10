Dieses Mal 7000 Stück : Verkauf des Xantener Lions-Adventskalenders startet im November

Xanten Anfang November beginnt der Verkauf des Xantener Lions-Adventskalenders. In der Stadt sowie in Alpen und Sonsbeck gibt es mehrere Verkaufsstellen. Wegen der großen Nachfrage liegt die Auflage bei 7000 Stück.

Auch in diesem Jahr wird es wieder einen Adventskalender des Lions Club Xanten geben. Der Verkauf soll Anfang November beginnen, wie der Serviceclub mitteilte. Dieses Mal wird der Lions Adventskalender in einer Auflage von 7000 Stück gedruckt. Das sind 1000 mehr als 2019. In der Region gibt es insgesamt acht Verkaufsstellen: In Alpen sind es die Adler-Apotheke und die Volksbank Niederrhein, in Sonsbeck der Friseur Fritz Werthmanns und Blumen de Kok, in Xanten der Juwelier Carl Hammans, der Fernsehservice Hoffmann, die Viktor-Apotheke und die Witzenmann Rhein-Ruhr GmbH. Der Erlös aus dem Verkauf des Kalenders fließt in Projekte des Xantener Lions-Hilfswerks.