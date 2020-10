Entwicklung der Pandemie im Kreis Wesel : 26 neue Corona-Fälle am Dienstag

26 neue Corona-Fälle am Dienstag

Kreis Wesel Im Kreis Wesel nahm die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen moderat zu. Der Kreis Wesel meldete am Dienstag 24 neue Fälle. Über das Wochenende hatte es zuvor bis Montagmittag eine Anstieg um 72 Positivdiagnosen gegeben.

Die Anzahl der bestätigten Fälle von labordiagnostisch nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus im Kreis Wesel liegt jetzt bei 1612. Dies teilte der Kreis als Stand vom Dienstag, 13. Oktober, 2020, 12 Uhr, mit. Am Montag waren zur gleichen Uhrzeit 1586 Infektionen seit Beginn der Pandemie registriert.

Die aktuelle 7-Tage-Inzidenz im Kreis Wesel liegt damit bei 31,3 (Montag: 27,8). Dieser Wert gibt an, wie viele Neuinfektionen innerhalb der letzten sieben Tage bezogen auf jeweils 100.000 Einwohner gemeldet wurden.

Von allen Betroffenen gelten 1293 Menschen als wieder genesen – 13 mehr als am Montag. 33 Männer und Frauen aus dem Kreis Wesel sind gestorben. Derzeit gibt es demnach kreisweit 286 „aktive Fälle“ – also Personen, die sich wegen einer nachgewiesenen Infektion in Quarantäne befinden.