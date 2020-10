Ehrenamt in Sonsbeck : Peter Pan bittet um Sachspenden

Sonsbeck Der Kinderschutzbund in Sonsbeck veranstaltet seinen Schneeflockentag im Kastell wegen der Pandemie diesmal an zwei Tagen. Das Peter-Pan-Team bittet um gut erhaltene Sachspenden.

In diesem Jahr „schneit“ es beim Kinderschutzbund-Team des Ortsvereins Xanten-Sonsbeck im Spätherbst bereits gleich zwei Mal. Am Freitag, 6. November, in der Zeit von 16 bis 19 Uhr, sowie am darauffolgenden Samstag, 7. November, von 9 bis 16 Uhr, öffnen sich die Türen des Sonsbecker Kastells zum sogenannten Schneeflockentag.