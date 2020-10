Kostenpflichtiger Inhalt: Reitsport : RV Eintracht Veen lädt zum Vereinsturnier

Beim RV Veen - hier Andrea Watterott - werden am Wochenende auch die Vereinsmeister ermittelt. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Alpen Am Sonntag findet auf dem Turniergelände am Bergweg gleichzeitig auch die Vereinsmeisterschaft statt. Gesucht werden die neuen Titelträger in der Dressur im Springen und im Fahrsport.