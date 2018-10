Freizeitzentrum Xanten präsentierte am Dienstag, 16.10. das Kids-Oktoberfest mit Conni - Das Schul-Musical

Xanten Über 500 Kinder besuchten die Vorstellung beim „Kids-Oktoberfest“ in Xanten.

So jung waren die Besucher des Oktoberfests schon lange nicht mehr. 550 Kinder zwischen drei und sechs Jahren besuchten am Dienstagmittag das Festzelt auf der Xantener Wiesn. Einige unter ihnen waren sogar in Tracht gekleidet. Denn auch zum 20. Xantener Oktoberfest gehörte in diesem Jahr wieder das beliebte „Kids-Oktoberfest“. Dieses Jahr wurde „Conni – Das Schul-Musical“ aufgeführt, eine Fortsetzung des erfolgreichen Conni-Musicals, das die Kinder in ihren Herbstferien einlud, musikalisch ein für zwei Stunden in die „Schule“ zu gehen.