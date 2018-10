Leichtathletik: Zum Saison-Ausklang nach Mallorca

Alpen/Rheinberg Mitglieder der LG Alpen und vom Triathlon Team Rheinberg liefen durch Palma de Mallorca.

Mitglieder des Triathlon Team Rheinberg, der LG Alpen und DJK Kamp-Lintfort sind gemeinsam in den Flieger gestiegen, um am Marathon in Palma de Mallorca teilzunehmen. „Es ist schon fast traditionell, dass wir dort unseren Saisonausklang feiern“, sagte Bernhard Steidl vom Rheinberger Club. Der Kurs führte vorbei an vielen Sehenwürdigkeiten, das Ziel lag vor der berühmten Kathedrale. Der körperlichen Fitness angepasst, hatten sich die Läufer für unterschiedliche Strecken angemeldet. Kevin Schmelzer, der durch seinen Halbmarathon-Sieg beim Klosterlauf eine gute Form bewies, legte die vollen 42,195 Kilometer zurück. Er bewältigte den anspruchsvollen Kurs in 3:25:05 Stunden. Es war nicht die Zeit, die sich Schmelzer gewünscht hatte.