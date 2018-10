Jusos im Kreis Wesel wollen Zuschuss für Fahrt von Disco nach Hause

Kreis Wesel Das „Fifty-Fifty-Taxi“, ein ähnliches Projekt in Xanten, ist derzeit noch in der Testphase.

Im Kreis Kleve ist der „Night Mover“ seit Jahren ein Erfolgsmodell. Und auch in Xanten befindet sich seit einigen Wochen das Projekt „Fifty-Fifty-Taxi“, das von der Sozialstiftung der Stadt Xanten und weiteren Fördermittelgebern ins Leben gerufen wurde, in der zweiten Testphase.

Nun fordern allerdings auch die jungen SPD-Politiker (Jusos) im Kreis Wesel Subventionen bei nächtlichen Taxifahrten von der Disco oder Party nach Hause am Wochenende. So könnten die Jugendlichen aus Sicht der Jusos „günstig und sicher von der Party nach Hause fahren“. Der Kreis solle einen Zuschuss pro Fahrt und Person zahlen.

Benedikt Lechtenberg aus Hünxe, Vorsitzender der Kreisjusos, sagt: „Für junge Menschen im Kreis ist es schwierig, mobil zu sein. Insbesondere am Wochenende gibt es kaum Chancen, um zu Partys, Clubs und Kneipen zu kommen, geschweige denn, den Weg nach Hause zu bestreiten.“ Das Night-Mover-Modell, das im Kreis Kleve bereits seit 2012 läuft, erlaubt jungen Menschen zwischen 16 und 26 Jahren am Wochenende sowie an gesetzlichen Feiertagen und an Karneval, vergünstigt Taxi zu fahren. Pro Person und Fahrt gibt es einen Zuschuss durch den Kreis.