Xanten: Alfred Schweers ist Kaiser der St.-Victor-Bruderschaft

Xanten Anlässlich ihres 625. Geburtstags richteten die St.-Victor-Schützen erstmals seit Jahrzehnten wieder ein Kaiserschießen aus. 19 frühere Würdenträger waren angetreten, der König von 2002 entschied den Wettkampf für sich.

(RP) Das Patronatsfest des Heiligen Viktor ist für die St.-Victor-Schützenbruderschaft Xanten immer ein großes und wichtiges Fest. Doch in diesem Jahr, in dem die Victor’sse ihr 625-jähriges Bestehen feiern, wurde das Patronatsfest noch einmal aufgewerten.

Denn der Vorstand hatte zu einem Kaiserschießen eingeladen. So etwas hatte es bei der Bruderschaft in den vergangenen Jahrzehnten nicht gegeben. Und so waren alle Mitglieder nach der Teilnahme an der heiligen Messe im Dom und der Kleinen Viktortracht, bei der die Reliquien des Heiligen Viktors durch Xanten getragen wurden, eingeladen, die Wettbewerbe auf der Schießanlage Fürstenberg zu besuchen.