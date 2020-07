Reiterspiele im Archäologischen Park Xanten : Aufsatteln nach der Corona-Zwangspause

Xanten Bei der ersten Veranstaltung im Archäologischen Park Xanten seit der Pandemie zeigten römische Reiter ihr Können. Das Publikum war begeistert. Präventiv wurden die Corona-Schutzmaßnahmen verschärft.

Endlich kommt wieder Leben in den Archäologischen Park Xanten. Nachdem aufgrund des Coronavirus mehrere Monate lang keine offizielle Veranstaltung im APX stattfinden konnte, meldete man sich am Wochenende mit einem echten Hingucker zurück. Auf einer großen Aktionsfläche neben der Arena stellten am Samstag und Sonntag römische Reiter in jeweils zwei Show-Einheiten ihr Geschick unter Beweis.