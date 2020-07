Foto-Ausstellung in Xanten : Jeder ist anders, alle sind gleich

Marika liebt das Tanzen. Sobald sie Musik hört, kann sie nicht still stehen bleiben. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Xanten In der evangelischen Kirche ist die Ausstellung „Ein Platz für mich“ des Fotografen Armin Fischer zu sehen. Auf den Bildern zeigen 50 Menschen mit und ohne Behinderung, was sie wirklich ausmacht: Leidenschaft.

Ihre Augen sind geschlossen, die Arme in die Höhe gestreckt. Die Wangen sind von der Anstrengung schon etwas gerötet, doch das Lächeln noch immer verschmitzt. Alles in Marikas Gesicht zeugt von Genuss, purer Lebensfreude, enthemmter Leidenschaft. Denn wenn die junge Frau tanzt, dann ist sie in ihrem Element.

Marika arbeitet und lebt in den Caritas Wohn- und Werkstätten Niederrhein (CWWN), deren Ziel es ist, Menschen mit Behinderung ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Auch Marika hat ein Handicap, bei manchen Dingen braucht sie Unterstützung, doch auf der Tanzfläche, da zeigt sie vor, wie man sich zu bewegen hat. Marikas Talent ist nun auch in der evangelischen Kirche in Xanten zu sehen – als Bild an der Wand.

Ergänzt wird die Ausstellung durch Porträtfotos in Schwarz-Weiß. Marikas Bild zeugt von dem Selbstbewusstsein der jungen Frau. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Info Am Sonntag hat Fotograf Armin Fischer Türdienst Öffnungszeiten Die Ausstellung ist bis Sonntag, 16. August, in der evangelischen Kirche zu sehen. Geöffnet ist nur dann, wenn eine Aufsicht vor Ort ist. Dafür werden noch Helfer gesucht. Aufsicht Am Sonntag, 19. Juli, übernimmt Fotograf Armin Fischer von 15 bis 17 Uhr den Türdienst.

Insgesamt 50 Menschen mit und ohne Behinderung hatte der bekannte Fotograf Armin Fischer anlässlich des 50-jährigen Bestehens der CWWN porträtiert. Entstanden ist daraus der Bildband „Ein Platz für mich“ – und nun die gleichnamige Ausstellung in der evangelischen Kirche. „Ziel war es, damit die Vielfalt in unserer Gesellschaft zu zeigen“, sagt Fischer. „Es ist egal, ob jemand jung oder alt ist, behindert oder nicht behindert, uns alle verbindet, dass jeder eine Leidenschaft hegt, und zugleich ist jede Leidenschaft höchst individuell.“

Nils kann aus Legosteinen alles fertigen. Neben einem Roboter, einem Boot und einem Raumschiff hat er auch bereits eine Zeitmaschine gebaut. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Da ist zum Beispiel Annette, die Spielzeugautos sammelt. Kistenweise stapelt sie Wagen von Matchbox, Darda oder Siku in ihrem Zimmer. Jeden Fahrzeugtyp kennt sie genau, nennt einen Porsche 911 Carrera und Ford Escort ihr Eigen. Nils dagegen ist stolz auf seine Zeitmaschine. Die hat er selbst gebaut – aus Legosteinen. Sie lässt sich sogar oben öffnen und hat einen Motor. Schaltet Nils diesen ein, geht ein Licht an und es bewegen sich zahlreiche Rädchen.

„Viele denken, dass Menschen mit Einschränkungen keine Hobbys haben oder nicht in der Lage sind, kreativ zu sein“, bedauert Fischer. Doch das Gegenteil sei der Fall,wie auch Brigitte Messerschmidt von der Evangelischen Kirchengemeinde bestätigt: „In jedem Menschen steckt Talent, schlummert eine Leidenschaft.“ Doch gerade die „Normalos“ hätten oftmals Hemmungen, diese offen auszuleben.

Dennoch war es Fischer beim Foto-Shooting wichtig, eine Atmosphäre zu schaffen, in der sich seine Models wohlfühlen und ungeniert zeigen konnten. Statt in einem unbehaglichen Fotostudio wurde in der Turnhalle der Rheinberger Werkstatt fotografiert. Statt mit umfangreichem Equipment arbeitete Fischer lediglich mit einer Kamera, einem Objektiv und einem Blitz. Zur Seite stand ihm Andrea Emde, Pressesprecherin der CWWN, die die Bewohner bereits kannte. „Wir haben uns langsam herangetastet, führten anfangs immer erst lockere Gespräche“, erzählt Fischer. Emde schuf aus den Interviews kurze Begleittexte für die Ausstellung, während Fischer bei den Gesprächen erste Porträtfotos machte.