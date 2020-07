Landrat antwortet auf offenen Brief : Keine Kapazität für mehr Polizeipräsenz

Die Polizeiwache in Xanten konnte erhalten werden. Die Zeiten, in denen sie besetzt ist, haben sich aber stark reduziert (Archivfoto). Foto: RP/Markus Werning

Xanten/Kreis Wesel Laut Landrat Ansgar Müller sei es im Kreis Wesel gelungen, die hohe Anzahl an Polizeiwachen und Streifenwagen trotz enormen Rückgangs der Personalstärke zu erhalten. Der Xantener Herbert Dissen hatte zuvor einen offenen Brief mit der Forderung nach mehr Polizeipräsenz verfasst.

Der Landrat Ansgar Müller, Chef der Kreispolizeibehörde Wesel, hat auf den offenen Brief des ehemaligen Ratsmitglieds Herbert Dissen reagiert, den dieser geschrieben hat, nachdem ihm Bargeld gestohlen worden war. Dissen fordert mehr Polizeistreifen auf den Straßen im Bereich der Stadt Xanten. In seiner Antwort bedauert der Landrat, dass Dissen Opfer einer Straftat geworden ist, wonach der Wunsch nach mehr Schutz durch eine verstärkte Polizeipräsenz nachvollziehbar sei. Für die Personalstärke der einzelnen Kreispolizeibehörden aber seien der Landtag und die Landesregierung verantwortlich. Sie werde jährlich nach belastungsbezogenen Kriterien der Kriminalitäts- und Verkehrsunfallzahlen festgelegt. Bedauerlicherweise habe der Kreis Wesel seit 2014 über 50 Polizeibeamte weniger zugewiesen bekommen, so der Landrat. Das entspreche einem Minus von zweieinhalb Wachen der Größe der Polizeiwache Xanten. „Dass dies nicht ohne Konsequenzen kompensiert werden konnte, liegt auf der Hand“, so Müller.