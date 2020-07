Unfall in Sonsbeck : Radfahrer nach Kollision mit Auto leicht verletzt

Sonsbeck Ein Radfahrer ist am Samstag bei einem Unfall in Sonsbeck leicht verletzt worden, nachdem ein Autofahrer ihn von der Sonne geblendet beim Abbiegen übersehen hatte.

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 18.47 Uhr an der Einmündung Gelderner Straße/Alpener Straße in Sonsbeck. Demnach befuhr ein 31-jähriger Mann aus Sonsbeck mit seinem Pkw die Alpener Straße in Fahrtrichtung Sonsbeck. An der Einmündung Gelderner Straße bog er nach rechts ab, um seine Fahrt in Richtung Sonsbeck fortzusetzen.