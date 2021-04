Fortuna-Trainer will sich schützen : Rösler hat sich zur Corona-Impfung angemeldet

Foto: dpa/Bernd Thissen

Düsseldorf Der Trainer von Zweitligist Fortuna zählt aufgrund einer Vorerkrankung als Corona-Risikopatient. Der 52-Jährige besiegte in der Vergangenheit den Krebs. Nun will er sich vor dem Coronavirus schützen. Welches Angebot der Verein macht, um andere Menschen bei der Impfung zu unterstützen.

Für Uwe Rösler ist es wie für Millionen andere Menschen eine ungewisse Zeit. Aufgrund einer Vorerkrankung gilt er als Corona-Risikopatient. Der 52-Jährige besiegte in der Vergangenheit den Krebs. Für war es überhaupt keine Frage, dass er die Chance nutzen würde, wenn ihm ein Impfangebot gemacht würde. Nun hat er sich bei seinem Hausarzt auf eine Liste setzen lassen.

„Ich warte ganz normal, bis ich dran bin, ich will da überhaupt keine Sonderbehandlung“, sagt der Fußballlehrer. „Wenn ich dran bin, freue ich mich. Das bin ich meiner Familie, mir, aber auch der Gesellschaft schuldig. Es sollte unser aller Anliegen sein, die Pandemie so schnell es geht in den Griff zu bekommen.“

Sein Arbeitgeber macht weiter viel, um zu helfen. Fortuna erweitert ab sofort ihre Hilfe rund um die Impfungen ihrer Vereinsmitglieder gegen das Coronavirus. Die Angebote, die zuvor für alle Mitglieder ab 80 Jahren galten, richten sich nun auch an alle Ü70-Vereinsmitglieder des Traditionsvereins aus Flingern.

Konkret geht es um Hilfe bei der Terminvereinbarung mit dem zuständigen Impfzentrum sowie die Anfahrt zum Impf-Termin. Wer Rückfragen zur Unterstützung der Ü70-Mitglieder hat oder die Hilfe für seine Eltern oder Großeltern, die Vereinsmitglieder bei der Fortuna sind, in Anspruch nehmen möchte, kann sich per Mail an die zuständigen Mitarbeiter wenden. Entweder: c.beckers@f95.de oder ebenfalls möglich g.huppertz@f95.de.

Schon seit Beginn der Pandemie engagiert sich Fortuna auf ganz unterschiedliche Weise. Bereits mehrfach hat der Vorstand um Thomas Röttgermann und Klaus Allofs für Bedürftige Essen ausgeteilt. Erst vor wenigen Wochen hatte der Verein ein Solidaritäts-Trikot auf den Markt gebrachten – eine Hommage an die Wirte der Düsseldorfer Altstadt. Das Jersey ist bislang schon mehr als 6000 Mal verkauft worden. Die Käufer können per Theken-Taler selbst entscheiden, welchen Betrieb sie konkret unterstützen möchten.