Aktuelle Zahlen für den Rhein-Kreis : Coronavirus fordert ein weiteres Todesopfer

Rhein-Kreis Neben einem weiteren Todesfall gibt es auch einen Anstieg bei den Corona-Infizierten zu beklagen. Der Inzidenzwert spiegelt aufgrund eines Softwarefehlers weiterhin nicht die tatsächliche Infektionslage wider.

Ein 63-jähriger Mann aus Grevenbroich ist an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Damit steigt die Zahl der Todesopfer kreisweit auf 305. Das teilte der Rhein-Kreis Neuss am Dienstagabend mit. Aktuell ist aktuell bei 1289 Personen (Vortag: 1196) eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Hiervon befinden sich 44 (50) in einem Krankenhaus.