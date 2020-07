Schule in Sonsbeck : Schüler planen Blühwiese fürs Insektenhotel

Schule in Sonsbeck

Die 2 b der Grundschule in Sonsbeck hat vor den Sommerferien ein Insektenhotel gebaut. Foto: Schule

Sonsbeck Wichern-Grundschüler haben vor den Sommerferien ein Insektenhotel gebaut – wegen der Pandemie-Pause erst mit Verspätung. Nun wollen sie nach den Ferien eine Blühwiese vorbereiten, damit es im Frühjahr hier richtig brummt.

Erst Mitte Juni wurde die Johann-Hinrich-Wichern-Grundschule wieder für Unterricht geöffnet. Da sollte das Insektenhotel der Klasse 2 b eigentlich bereits fertig sein. Doch so blieben bis zu den Sommerferien nur zwei Wochen. In denen haben die 25 Kinder mit dem Bau begonnen. Schulleiter Martin Nenno: „Jetzt konnte erst mit Beginn des Sommers das Hotel teilweise bezogen werden. Dann ist der Ansturm zwar nicht mehr so groß. Aber spätestens im kommenden Frühjahr sollte hier Hochbetrieb herrschen.“