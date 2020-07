Bergbau in Xanten : Sorge um Hochwasserschutz

Xanten Xantener fordern mit einem Bürgerantrag Antworten von der Verwaltung zu Schutzmaßnahmen bei Überschwemmungen. Sie erachten Xanten als ein potenziell durch Bergbau betroffenes Überflutungsgebiet.

Hans-Peter Feldmann bezeichnet den Hochwasserschutz in Xanten als „systemrelevant“ und wendet sich mit einem Bürgerantrag an den Rat der Stadt. Als Grund nennt der Xantener die Sorge in der Bevölkerung um die Sicherheit der Menschen, die Wirtschaft und die Infrastruktur. Es gehe um Unsicherheiten bei Hochwasser und Starkregen in einem potenziell durch Bergbau betroffenen Überflutungsgebiet, so Feldmann.