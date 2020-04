Corona-Pandemie : APX sagt das Römerfest „Schwerter, Brot und Spiele“ ab

Ein Höhepunkt des Römerfestes sind die Gladiatorenkämpfe (Archiv). Aber in diesem Jahr fällt „Schwerter, Brot und Spiele“ aus. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Xanten Wegen der Corona-Pandemie wird es in diesem Jahr kein Römerfest „Schwerter, Brot und Spiele“ in Xanten geben. Das beliebte Spektakel wird deshalb erst wieder 2022 stattfinden.

Eine weitere Großveranstaltung in Xanten ist abgesagt worden: Das Römerfest „Schwerter, Brot und Spiele“ fällt in diesem Jahr aus. Das teilte der Organisator, der Archäologische Park Xanten (APX), am Montag mit.