Finanzieller Aufwand in Corona-Krise : Ministerium sichert Xantens Krankenhaus Hilfe zu

Xanten Alfred Melters, Vorsitzender des Fördervereins St.-Josef-Hospital, hat in einem Schreiben an Sabine Weiss um finanzielle Unterstützung zur Bewältigung der Corona-Krise gebeten.

Das Bundesgesundheitsministerium hat dem St.-Josef-Hospital in Xanten und anderen Krankenhäusern in Deutschland seine Unterstützung bei der Bewältigung der Corona-Krise zugesagt. „Ich weiß, welche Anstrengungen viele Häuser in dieser Zeit unternehmen, um die anstehenden Herausforderungen zu meistern“, schrieb die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesgesundheitsministerium, Sabine Weiss, an Alfred Melters, den Vorsitzenden des Fördervereins St.-Josef-Hospital. „Seien Sie sicher, dass wir auch weiterhin die Lage der Krankenhäuser im Blick haben werden“, erklärte Weiss.