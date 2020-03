Weniger nachgewiesene Fälle : Kreis korrigiert Corona-Zahl für Xanten nach unten

Xanten In Xanten gibt es weniger nachgewiesene Corona-Infektionen als angenommen. Der Kreis Wesel hat die Zahl der bisher bestätigten Fälle nach unten korrigiert.

In Xanten ist bisher nur eine Corona-Infektion nachgewiesen worden. Das hat der Kreis Wesel am Donnerstag mitgeteilt. Er korrigierte damit die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in Xanten nach unten. In den vergangenen Tagen waren für die Domstadt fünf nachgewiesene Infektionen gemeldet worden. Es seien irrtümlich einige Verdachtsfälle mitgezählt worden, die sich aber nicht bestätigt hätten, sagte eine Sprecherin des Kreises auf Nachfrage.