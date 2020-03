B57 in Xanten : Unbekannte zünden geklautes Auto an

Unbekannte zünden geklautes Auto an

B57 in Xanten

Das Auto war am rechten Fahrbahnrand an der Rheinberger Straße abgestellt worden. Foto: FW Xanten

Xanten Unbekannte Täter haben an der Bundesstraße 57 in Xanten ein Auto angezündet. Der Wagen war vor wenigen Tagen gestohlen worden. Die Polizei sucht Zeugen.

In Xanten ist am Donnerstag ein Auto von Unbekannten angezündet worden. Die Feuerwehr Xanten löschte den Brand. Die Ermittlungen ergaben, dass der Wagen erst vor wenigen Tagen einer Haltern aus Xanten gestohlen worden war, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.