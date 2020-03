Kurzinterview Guido Lohmann : „Es ist stark, wie die Politik reagiert“

Alpen Der Volksbank-Chef erklärt, wie Betriebe und Freiberufler jetzt an Zuschüsse kommen können.

Guido Lohmann Die Soforthilfen richten sich an gewerbliche und gemeinnützige Unternehmen sowie Freiberufler (auch Künstler) mit jeweils bis zu maximal 50 Beschäftigten, aber auch an Solo-Selbständige. Die Landesregierung NRW hat das Hilfsprogramm des Bundes in dieser Woche sogar noch aufgestockt, so dass in unserem Bundesland je nach Unternehmensgröße einmalige Zuschüsse zwischen 9000 Euro bis zu 25.000 Euro bereitgestellt werden. Klar ist natürlich, dass nur diejenigen zuschussberechtigt sind, die auf Grund der Corona-Krise tatsächlich auch unter erheblichen wirtschaftlichen Beeinträchtigungen leiden. Das gesamte Antragsverfahren läuft ausschließlich online über das NRW-Wirtschaftsministerium unter www.wirtschaft.nrw/nrw-soforthilfe-2020. Hier können auch noch weitere Details nachgelesen werden. Daneben können freischaffende Künstler ebenfalls nur online über das NRW-Ministerium für Kultur- und Wissenschaft unter www.mkw.nrw/informationen_Corona-Virus Zuschüsse von bis zu 2000 Euro erhalten. Insgesamt finde ich es stark, was die Politik in den letzten Tagen in die Umsetzung gebracht hat.