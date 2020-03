Corona-Pandemie : „Unterstützt die Friseure“

Xanten Die Friseursalons müssen geschlossen bleiben. Die Branche befürchtet nun, dass die Schwarzarbeit zunimmt. Obermeister Neske richtet deshalb einen Appell an die Kunden.

Die Innung der Friseure im Kreis Wesel richtet einen Appell an die Kunden: „Unterstützt die Friseure“, sagte Obermeister Klaus Peter Neske. Es sei eine schwierige Zeit für die Branche. Wegen der Corona-Pandemie müssten die Salons geschlossen bleiben. Die Friseure dürften auch keine Hausbesuche mehr machen. Die Einnahmen würden wegbrechen. Gleichzeitig befürchte er, dass die Schwarzarbeit davon profitieren werde und die Friseure ihre Kunden an die illegale Konkurrenz verlieren könnten. Die Friseure seien aber weiter für die Kunden da, auch wenn die Salons geschlossen blieben, versicherte Neske. Die Friseure seien telefonisch oder per E-Mail zu erreichen und könnten über diesen Weg die Menschen beraten, wie die Haare nun gepflegt werden könnten. Sie könnten auch die passenden Produkte nach Hause liefern.