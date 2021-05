Pandemie-Lage in Mönchengladbach : Corona: Inzidenz sinkt wieder leicht

Mönchengladbach Das städtische Gesundheitsamt meldet am Dienstag, 25. Mai (8 Uhr), sechs Corona-Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz bleibt stabil.

Die Corona-Situation in Mönchengladbach bleibt stabil entspannt: Das städtische Gesundheitsamt hat am heutigen Dienstag, 25. Mai (Stand: 8 Uhr), sechs neue positive Nachweise von Infektionen mit dem SARS-CoV-2-Virus gemeldet. Damit sind aktuell 385 Personen in Mönchengladbach infiziert.

Da dieser Wert konstant unter 100 liegt, konnten in Mönchengladbach am vergangenen Freitag Lockerungen in Kraft treten. Die Gastronomie darf zum Beispiel unter bestimmten Bedingungen die Außenterrassen öffnen, das Theater vor Publikum spielen, Museen dürfen Besucher reinlassen und Schwimmer im Freibad ihre Bahnen ziehen. Sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz über mehrere Tage in Folge unter 50, sind weitere Lockerungen möglich.