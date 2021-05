Nachfolgerin für Roswitha Dickmann : Pfarrcaritas Xanten wählt Andrea Steeger zur Vorsitzenden

Xanten Roswitha Dickmann übergibt nach sieben Jahren die Leitung der Pfarrcaritas Xanten, bleibt dem Verband aber als stellvertretende Vorsitzende erhalten. Propst Stefan Notz dankt allen für ihr Engagement, gerade in diesen schwierigen Zeiten.

Roswitha Dickmann stellte beim Blick auf das vergangene Jahr fest, dass trotz der Pandemie vielen Menschen in Not durch das „Haus am Markt“ mit Kleidung geholfen werden konnte. Dabei seien einzelne Menschen, aber auch ganze Familien in Xanten unterstützt worden. Das „Offene Ohr“ sei nur für eine kurze Zeit durch die vorübergehende Schließung von Haus Michael nicht erreichbar gewesen. Das Angebot wird künftig von Alexandra van Bebber geleitet. Der Vorstand dankte ihrer Vorgängerin Angelika Lucas-Thomas für ihr Engagement.